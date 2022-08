Csv e Comune portano gratis i farmaci a casa degli over 65 in difficoltà

Prende il via venerdì 5 agosto il nuovo servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio per tutti i cittadini, dai 65 anni in su, che abbiano fatto richiesta al proprio medico della ricetta necessaria. Il servizio, ideato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune attraverso l’Ufficio Attività Creative Terza Età e in collaborazione con il CSV Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, è stato pensato per alleviare i disagi delle persone anziane durante questa forte ondata di calore, della quale non si vede ancora la fine. Si affianca al servizio di consegna a domicilio gratuito dei farmaci e dei parafarmaci svolto già da LloydsFarmacie Comunali per tutti i cittadini senza distinzioni di età. L’estensione del servizio permette così anche a chi non è vicino ad una farmacia comunale di usufruire della consegna gratuita a domicilio.

Ufficio Terza Età

La modalità di accesso è molto semplice: la persona che ha bisogno del servizio chiama l'Ufficio Terza Età. L’operatore chiede se ha già la ricetta o se questa è disponibile in farmacia e avvisa che passerà a casa un volontario per ritirare la ricetta- se serve- e i soldi per il pagamento del ticket o dei farmaci. L’Ufficio invia la richiesta al CSV per l’attivazione del volontario che va a domicilio, ritira soldi e ricetta, si reca in farmacia e ritorna dall’utente con il farmaco e l’eventuale resto. Il numero da chiamare è lo 049 820 50 88 dalle 9.00 alle 12 .00 lunedì mercoledì e venerdì e dalle 15.00 alle 16.30 il martedì.

Sociale

L’assessora al sociale, Margherita Colonnello, sottolinea: «E’ agosto e la città si svuota, molti anziani rimangono soli e hanno meno persone attorno a loro che le possono aiutare. Per questo abbiamo deciso di far partire questo servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci, davvero molto semplice da utilizzare, in collaborazione con tutte le farmacie del territorio e il CSV che ringrazio. Approfitto per raccomandare di non uscire in queste giornate così calde soprattutto nelle ore centrali della giornata, e se c’è bisogno di andare in farmacia e nessuno tra parenti e amici può darvi un aiuto, chiamate senza patemi il numero 049 8205088. Ad andare in farmacia ci penseremo noi con i volontari del CSV. E’ agosto ma noi non ci dimentichiamo dei nostri anziani».

CSV

«Il Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, risponde - commenta il direttore del CSV, Niccolò Gennaro - alla chiamata dei Servizi Sociali del Comune di Padova e si mette a disposizione con tutta la sua organizzazione, per coordinare le associazioni che sono le vere protagoniste della solidarietà del nostro territorio e che arrivano a dare risposta ai bisogni delle persone più fragili. In questo caso le persone anziane che, specie se vivono sole, possono avere difficoltà anche a recuperare i farmaci. Con questo caldo, possono trovare aiuto attraverso un volontario che gli porta i farmaci a casa».