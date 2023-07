«Cultura, premiare nei bandi chi garantisce l'accessibilità»: la proposta in Regione per l'eliminazione delle barriere senso-percettive

Il Presidente del Gruppo Consiliare FdI, Enoch Soranzo, ha discusso in Consiglio Regionale una mozione indirizzata alla Giunta della Regione, affinché valuti la possibilità d’inserire elementi di premialità nei bandi di finanziamento del settore cultura per l'eliminazione delle barriere senso-percettive.

La proposta di Soranzo ha come obiettivo principale quello di rendere accessibili a tutti i cittadini le attività culturali organizzate in Veneto, eliminando le difficoltà che impediscono a chi ha disabilità sensoriali di partecipare pienamente alla vita culturale del territorio. «Vorremmo garantire l'accessibilità culturale a tutti, senza alcuna discriminazione», ha dichiarato il presidente Enoch Soranzo. «In particolare, gli eventi culturali devono rappresentare un'opportunità aperta alla comunità intera, indipendentemente dalle eventuali disabilità sensoriali di cui alcuni spettatori possono essere portatori. Siamo convinti che la cultura sia un valore fondamentale per la formazione e la crescita di ogni individuo, e debba quindi essere garantita indipendentemente dalle condizioni fisiche o dalle disabilità».

La mozione presentata da Soranzo propone d’inserire elementi di premialità nei bandi regionali di finanziamento per la cultura, con l'obiettivo d’incentivare i soggetti proponenti ad adottare soluzioni che eliminino le barriere senso-percettive, consentendo così la fruizione completa e autonoma dell’offerta culturale anche alle persone con problematicità, per garantire servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini. «Riteniamo che l'inserimento di elementi di premialità possa rappresentare un incentivo importante», ha dichiarato Soranzo. «In questo modo, si potrà garantire un maggior numero d’iniziative culturali accessibili a tutti, considerato anche il notevole incremento delle presenze turistiche nella nostra regione». La proposta di Soranzo ha ricevuto il sostegno e la sottoscrizione dei colleghi del gruppo consiliare regionale che ne hanno riconosciuto l'importanza, sostenendola anche dopo il successo del progetto LIS in Veneto, primo in Italia, che ha reso accessibili luoghi di rilevanza culturale grazie ad un pannello informativo con un QR Code che permette di accedere a un video e una videoguida in lingua dei segni.