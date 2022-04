Pietrogrande (Lega): «Troppi luoghi storici inaccessibili, cultura patavina va valorizzata»

«È risaputo che Padova è riconosciuta per il suo alto valore culturale e per le persone che, in un modo o nell’altro, hanno lasciato un segno indelebile in città – ha detto Federica Pietrogrande, ex presidente del consiglio comunale, in rappresentanza della Lega Padova per Peghin Sindaco – È altrettanto necessario far notare quanto l’attuale giunta non sia riuscita a dare il giusto valore a questi personaggi».

Il commento

«Noi padovani siamo molto legati allo splendido monumento di Donatello dedicato al Gattamelata, pochi sanno che di fronte al Santo è presente la casa-bottega nella quale l’artista alloggiò – prosegue Pietrogrande – Allo stesso modo una delle dimore del Petrarca è presente in via Dietro Duomo, come anche lo splendido edificio che ospitò il celebre scienziato Galileo Galilei in via del Santo durante la sua permanenza a Padova». Tra le altre residenze storiche ci sono la casa natale dell’architetto Andrea Palladio in via dei Rogati, una residenza in via Altinate appartenuta a Pietro Bembo oggi Museo dedicato alla Terza Armata ed il palazzo Mocenigo-Querini casa natale di Ippolito Nievo oggi studentato dell’Esu. Pietrogrande ha voluto sottolineare che molti edifici storici appartenuti a questi personaggi sono inaccessibili in quanto residenze private, e solo dei vecchi cartelli, spesso vandalizzati, ne confermano le origini. «Non è concepibile che una città come la nostra non possa annoverare dei percorsi urbani, magari in realtà aumentata per i luoghi non direttamente raggiungibili. È poi poco produttivo non coinvolgere gli istituti scolastici e gli studenti nella riscoperta di questi angoli ed è ancor più grave proprio ora che la città è stata valorizzata dall’Unesco – conclude Pietrogrande – L’impegno della Lega Padova per Peghin Sindaco sarà quello di ripartire per valorizzare la cultura patavina».