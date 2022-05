Dal "Quartiere Latino" all'isola museale: le proposte culturali di Alleanza per Padova

«L’ultimo sondaggio di gradimento, lanciato da Alleanza per Padova - Minasola Sindaco e relativo al tema Cultura e Rigenerazione Urbana ha evidenziato netti e inconfutabili volontà dei padovani. Oltre 400 voti in poche ore fanno emergere tre distinti interessi, con il 95% dei gradimenti ciascuno»: a dichiararlo è proprio Domenico Minasola, candidato sindaco.

Cultura e rigenerazione urbana

Prosegue Minasola: «Tali forti coinvolgimento riguarda la realizzazione dell'Isola Museale con bigliettazione integrata di Palazzo Zuckermann, Musei di Antropologia e Mineralogia, gli Eremitani e la Cappella degli Scrovegni, musei Civici e Monumento di Libeskind. Forte sensibilità anche per il secondo quesito per la realizzazione di una sorta di “Quartiere Latino”, come a Parigi, con Palazzo Zabarella, Musme, Sala della Carità, Chiese di San Francesco e Santa Caterina, Portici di Via San Francesco e fino a Pontecorvo. Infine il terzo quesito, molto sintomatico, ha prediletto il completamento del Parco delle Mura, la realizzazione della Cittadella della Scienza, il Family Park all'ex Macello in Via Orus. È evidente che i padovani soffrono molto la mancanza di miglioramento pubblico-culturale e la relativa rigenerazione urbana quale strumento per riqualificare il territorio»