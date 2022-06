Sul palco di Peghin spunta l'imitatore leghista che deride il sindaco Giordani

Lo stile, anche se ce l'hai, a volte lo perdi. E stavolta, neanche troppo indirettamente, è toccato a Francesco Peghin. Quello che è accaduto questa sera 10 giugno, durante la chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra farà molto discutere anche dopo il voto di domenica. A chiusura dei comizi e della festa, la coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini, che ha condotto la serata, ha chiamato sul palco Ludovico Antonio Dodi. Dodi è uno storico tesserato della Lega («da quando ho 12 anni» ha dichiarato più volte) e nel 2017 era candidato con Massimo Bitonci nella lista Veneto Libertà (44 voti). Sui suoi profili Facebook, creati ad arte anche per fare ironia (Dodi Vice premier) spesso ha invitato i suoi follower a dare fuoco ai campi rom.

Passato a parte, Dodi questa sera ha improvvisato sul palco un'imitazione del sindaco Sergio Giordani, giocando sulle difficoltà di linguaggio causate all'ictus che lo ha colpito nel 2017 durante la prima campagna elettorale. Difficoltà che negli anni Giordani ha provato a superare con logopedisti e attori professionisti, dovendo però accettare ad un certo punto il limite. Un episodio che tutti i padovani ricordano quello di 5 anni fa e con cui convivono da allora quando Giordani parla in pubblico.

Un'imitazione che da sotto il palco tutti hanno applaudito, ridendo e incitando affinchè Dodi continuasse a "bullizzare" l'attuale sindaco. E lui lo ha fatto, incalzato da Gardini, che ha finto di intervistarlo per provocare le risposte. Al suo fianco c'era Francesco Peghin, che anzichè dissociarsi, ha riso e applaudito, lasciando solo in un secondo momento il palco, probabilmente dopo aver capito che si stava degenerando (è stata un'improvvisata anche per lui ha poi fatto sapere). Cosa che invece privatamente, alcuni capi partito che lo sostengono, hanno già fatto. I video sono iniziati subito a circolare sulle chat e sono arrivate anche nell'altra piazza, quella in cui Sergio Giordani stava chiudendo la sua campagna elettorale. Sul palco, alla fine del comizio, è salita la moglie Lucia. Nessuno di loro però ha voluto commentare, pur mostrando sorpresa e amarezza dopo averlo visto.