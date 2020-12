Dalle sedute ai gettoni di presenza: il bilancio 2020 del Consiglio Comunale e delle Commissioni

Il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Tagliavini ha presentato mercoledì 30 dicembre la relazione finale e le tabelle relative all'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per l'anno 2020.

Relazione finale

Nel corso del 2020 le sedute effettive del Consiglio comunale sono state 16. Le delibere approvate sono state 70, di cui 5 di competenza del Consiglio comunale e 65 proposte dalla Giunta, inoltre il Consiglio ha discusso e approvato 17 mozioni, per un totale di 87 ordini del giorno approvati. Delle 17 mozioni approvate 6 sono state votate sostanzialmente all’unanimità o ad ampia maggioranza: per la rinascita della Città di Padova dalla cultura, per la modifica della legge regionale 50/2012 relativamente ai requisiti urbanistici ed edilizi per la costruzione di medie strutture di vendite non superiori a 1500 mq, per promuovere la residenzialità stabile in Città, per esprimere gratitudine per l’impegno di Croce Verde e Croce Rossa durante l’emergenza sanitaria, sulla disparità stipendiale del personale dell’Ospedale-Università di Padova rispetto alle altre Ulss del Veneto e dell’appello per la pace e l’autodeterminazione dei popoli sulla questione del Nagorno-Karabak, quest’ultima presentata dai Vice Presidenti del Consiglio comunale Roberto Bettella e Ubaldo Lonardi. Le interrogazioni presentate ammontano a 80.

Bilancio e regolamenti

Anche quest’anno il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021- 2023 sono stati approvati nel Consiglio comunale entro l’anno corrente e precisamente lo scorso 18 dicembre. Il Consiglio ha approvato una serie di regolamenti importanti: - nella seduta del 17/02/2020 il “Nuovo Regolamento edilizio in attuazione dell’intesa Stato Regioni e Enti Locali del 20.10.2016 e successivi atti regionali di recepimento” e il “Regolamento per le scuole comunali dell’Infanzia” dopo un percorso di revisione complessiva; - nella seduta del 6/07/2020 il Regolamento sul Garante dei Diritti delle persone private o limitate nella libertà personale; - nella seduta del 19/10/2020 il Regolamento della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera; - nella seduta del 9/11/2020 il Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e patrocini.

Accordi e atti di indirizzo

Di molto valore è stata la “Ratifica dell’Accordo di Programma per la realizzazione del ‘Nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova’, sottoscritto in data 22/4/2020” deliberata nella seduta dell’11/05/2020. Fra gli atti di indirizzo è opportuno rievocare quelli rivolti ad APS Holding Spa, uno per la creazione di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e ibridi Plug-in approvato nella seduta consiliare del 27/01/2020 e l’altro in merito all’aumento di capitale sociale di Busitalia Veneto Spa per la stipula di contratto di servizio per il Trasporto pubblico locale nel Consiglio del 22/06/2020. Altri atti di considerevole interesse sono stati in data 13/01/2020 l’approvazione del ‘Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche P.E.B.A. 2020-2030’ e del ‘Piano Gestione Alberature’ mentre in data 27/01/2020 è stato approvato il Nuovo Piano comunale di Protezione Civile e in data 30/11/2020 il Piano Agro-Paesaggistico per la Città di Padova. Da ricordare l’approvazione dell’Unione di Gemellaggio tra la Città di Padova e la Città di Guangzhou (Repubblica Popolare Cinese) nella seduta consiliare del 28/07/2020. Notevoli per la Città, l’approvazione, in data 28/07/2020, del Piano di Assetto del Territorio (PAT) in base alla normativa regionale delle disposizioni per il contenimento del consumo del suolo - norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e in data 28/09/2020, dello schema di accordo ex art.6 della L.R. n.11/2004 finalizzato alla trasformazione urbanistica del territorio che comporti l'ampliamento del Parco Iris e la permuta con le Palazzine Liberty di via Trieste.

Commissioni consiliari

Le otto Commissioni consiliari hanno convocato, anche congiuntamente, 173 riunioni nel corso dell’anno per svolgere non solo il compito istruttorio delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio comunale, ma anche di approfondimento di particolari temi. Nel corso dell’ultimo periodo, dal 24 novembre al 10 dicembre 2020 le riunioni in seduta congiunta per l’esame del bilancio di previsione 2021-2023, convocando tutti gli Assessori per le rispettive materie sono state 15. Sono stati liquidati 22.582,80 euro di gettoni di presenza per le sedute del Consiglio comunale e 97.262,10 euro di gettoni di presenza per le Commissioni consiliari per un totale complessivo di 119.844,90 euro.