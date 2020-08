Daniela Sbrollini: «Ecco le nostre liste». Capolista a Padova Antonino Pipitone

Molti i giovani che si cimentano nella corsa per il Consiglio regionale del Veneto insieme ad amministratori e professionisti più maturi che portano il bagaglio dell'esperienza. Ecco le liste presentate da Italia Viva, Civica per il Veneto, Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano. La più giovane, Eleonora Berno, non ha ancora compiuto 19 anni.

Padova

A Padova apre la lista il dottor Antonino Pipitone, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, ex consigliere regionale ed ex assessore alle politiche abitative per il comune di Padova. Con Antonio Pipitone troviamo candidati anche Auditore Maria Antonietta, Bellin Sabrina, Dall’Aglio Francesca Conselve, Di Costanzo Marlene, Marchi Rolando, Vallotto Serenella, Vanni Andrea e Zorzi Giorgio.