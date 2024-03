Lega, lascia anche Favero: «Non ci sono più dialogo e scambi autentici nel partito»

«Dopo quasi quindici anni di partecipazione e militanza, ho preso la sofferta decisione di lasciare la Lega.

Questa scelta non è stata presa alla leggera, ma è il risultato di un lungo periodo di riflessione e confronto interiore. Ammetto: non avrei voluto, in un momento così sentito e sofferto, espormi mediaticamente, ma ormai da giorni molte persone mi chiedono privatamente notizie, e se si è esposti politicamente e si è chiesta la fiducia dei cittadini, è giusto spiegare le proprie scelte». Anche l'ex capogruppo della Lega in Consiglio comunale, a lungo militante nel partito, Davide Favero, lascia il Carroccio e Matteo Salvini. L'ultima sfida era stata la corsa come segretario cittadino, persa però contro Federica Pietrogrande.

Le motivazioni

«Negli ultimi anni ho assistito nella Lega ad un progressivo allontanamento dai principi di ascolto e partecipazione che considero fondamentali nella politica - spiega - .Ho perseverato a lungo per il legame con le persone con cui ho condiviso tanto, una famiglia che non avrei voluto lasciare, ma tuttavia, nel tempo, molti di questi compagni di via o sono stati espulsi o hanno scelto, scoraggiati, di lasciare. Questa dinamica ha accentuato il mio senso di disillusione, rendendomi evidente quanto fosse diventato arduo mantenere vivo il dialogo e lo scambio autentico all'interno del partito. La mia decisione di dimettermi, inviata con rammarico tramite Pec all'inizio di febbraio, nasce dalla constatazione che il disagio di rimanere superava ormai il valore dell'appartenenza. Tengo a sottolineare il mio affetto e rispetto per le molte persone con cui ho condiviso questo percorso, che per anni sono state come una famiglia per me. Purtroppo, il mio personale limite è stato raggiunto, e ne ho dovuto trarre le conseguenze. Guardo al futuro con la speranza che, pur prendendo strade diverse, possiamo tutti continuare a contribuire al bene comune, fedeli ai nostri principi e aperti al dialogo e all'ascolto. Purtroppo o per fortuna, è tempo di nuovi inizi e di nuove sfide».

Boron

E intanto il consigliere regionale Fabrizio Boron, recentemente espulso dalla Lega e ora in Forza Italia, prova a spingere tutti verso il partito fondato da Silvio Berlusconi, in Veneto ormai in mano a Flavio Tosi: «A Padova, come in Veneto, chi ha voglia di mettere a frutto la sua esperienza le sue capacità liberamente, a favore della gente e della propria città, in Forza Italia lo può fare - dice Boron - .C’è la consapevolezza che, mi rivolgo anche e soprattutto a persone che hanno voglia di impegnarsi e sentirsi partecipi, si possa determinare una Padova migliore. Persone come Vanda Pellizzari, una vera forza della natura che ha dato tutto e che sui quotidiani qualcuno cerca, miseramente, di delegittimare con bugie, sono punti di riferimento a Padova in quanto lavorano per risolvere problemi e non per crearli. E’ arrivato il tempo di una nuova stagione, ovvero Autonomia e buona amministrazione si dimostrano nel campo e non con dichiarazioni sterili. E’ per questo che auspico che, al pari mio, anche Vanda e molti altri vogliano seguire un nuovo percorso, con uno spirito liberale e autonomista, dove è consentito farlo, per poter serenamente contribuire a far crescere assieme Padova ed il Veneto. A Padova e non solo - conclude Boron - Forza Italia potrà serenamente arrivare a raggiungere risultati fino a qualche tempo fa impensabili. Le rendite di posizione, in politica, non esistono, e già alle prossime europee, sono certo, qualcuno ne vedrà i risultati»