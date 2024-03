Elezioni comunali, De Campo: «Anni di progressivo degrado nelle strade della città»

«Passeggiando per Cadoneghe ci si imbatte in marciapiedi dissestati e privi dei basilari elementi di sicurezza per i pedoni, con accessi e dimensioni che non rispettano la normativa Peba, e che nel migliore dei casi sembrano rattoppati in modo provvisorio in attesa di una manutenzione straordinaria, che sicuramente sarà a capo della prossima amministrazione». La voce è quella di Giulia De Campo, candidata sindaca della lista Civica "Cadoneghe per Tutti", che attacca quindi l'attuale primo cittadino Marco Schiesaro, anche lui candidato al bis, proprio sulla viabilità di cui lui era titolare anche come consigliere provinciale.

L'attacco

«In bicicletta possiamo attraversare brevi tratti insensati di piste ciclabili, poiché fini a sé stessi e senza una logica di integrazione dei percorsi, caratterizzate da una manutenzione inesistente della sede ciclabile, degli accessi e delle bordature - continua De Campo - .In auto è facile notare una segnaletica orizzontale e verticale praticamente comica, con incroci od attraversamenti caratterizzati da sovrapposizioni di strisce e segnalazioni di viabilità che emergono dal passato, con cartelli stradali che non sono quasi mai verticali, a volte nascosti dalla vegetazione o addirittura rivolti in senso sbagliato, un asfalto stradale caratterizzato da crateri pericolosi ed impossibili da evitare o che al massimo viene rattoppato alla meno peggio» .

Il degrado

«Negli anni stiamo notando a Cadoneghe un progressivo degrado delle strade, dei marciapiedi, dei parcheggi, della segnaletica, dell’illuminazione, con evidente gestione approssimativa degli interventi sul territorio. Noi crediamo fermamente in una preventiva mappatura capillare dello status delle infrastrutture su tutto il territorio Comunale, sviluppando una programmazione tecnico-economica degli interventi da eseguire. Il biglietto da visita di Cadoneghe - chiude la candidata sindaca - passa anche da un’immagine di cura e dedizione alla salvaguardia del territorio in merito alla Viabilità perché un Comune che si muove in sicurezza ed efficienza è un comune che viaggia spedito verso il futuro».