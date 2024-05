De Campo a Schiesaro: «Falliti i progetti di riqualificazione delle isole ecologiche»

«Alla fine dello scorso anno l'amministrazione si era presa l'impegno di riqualificare due isole ecologiche ogni mese. Ma come dimostrano anche diversi video pubblicati dallo stesso sindac, le tempistiche sono state disattese. Il cantierato di via Leopardi è attivo dai primi giorni di novembre 2023, e le altre isole ecologiche sono ancora in alto mare». Ad attaccare l'amministrazione di Marco Schiesaro, ricandidato sindaco di Cadoneghe per il centrodestra, è Giulia De Campo, anche lei aspirante sindaca civica.

Le accuse

«Tra le novità citate dall’attuale sindaco a riguardo dell’isola di via Leopardi, si parla di rifiuti ingombranti delle attività commerciali che potranno essere depositate in questa isola ecologica - spiega De Campo - nonchè la possibilità per chi ha dovuto passare al porta a porta, o per chi lo ha sempre avuto, di accedere ai press container in caso di rifiuti in sovrabbondanza. Con queste premesse, è evidente come l'operazione del Pap, fortemente caldeggiata dall'attuale amministrazione, viene meno alle sue finalità. E’ evidente come questa amministrazione uscente non abbia saputo gestire la riqualificazione delle isole ecologiche, nonostante le ampie rimostranze della cittadinanza che usava agevolmente le 15 isole ecologiche, ora diventate 10, considerando che dopo cinque anni di amministrazione oggi si parli di far utilizzare i press container a chi ha il porta a porta e, addirittura, alle attività commerciali, significa che il punto d’arrivo è peggio della partenza».

La proposta

«Il sistema delle isole ecologiche richiede certamente una riqualificazione tecnologica - chiude la candidata sindaca - ma necessita di un controllo di prossimità che aiuti la cittadinanza ad un conferimento virtuoso, aumentando il servizio dato dalle isole e non i conferitori».