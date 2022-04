Giordani acquista un'altra big della medicina, nella sua lista anche Franca De Lazzari

Dopo Ivo Tiberio, anche Franca De Lazzari si candida nella lista civica di Sergio Giordani. Un team che inizia ad essere composto da molti professionisti di primo livello del campo della medicina.

Chi è

Padovana, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Gastroenterologia e in Allergologia. Ricercatrice Universitaria fino al 2002, prima di vincere il concorso da direttorrice di Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale Sant’Antonio. Dirige oggi il reparto di Gastroenterologia Osa: «Vedo pazienti e organizzo l’attività clinica e di prevenzione - spiega De Lazzari - e il mio obiettivo per il futuro è che i miei collaboratori diventino più bravi di me e continuino a fare una buona sanità, innovando strategie di salute e cura».

Giordani

«In politica perchè se me lo chiede un grande sindaco come Sergio Giordani ho il dovere di impegnarmi con lui per continuare a migliorare Padova - rivela De Lazzari - .Con Sergio Giordani condivido un sogno: serenità e pace per tutti, soprattutto in questi tempi. Un bisogno: capire le difficoltà della città e aiutare le persone, soprattutto le più fragili. Un luogo: la mia/nostra Padova dove esprimere il meglio di noi e dare le stesse opportunità di cittadinanza a tutte le padovane e padovani. Il mio vuole essere un servizio che svolgo nello spirito di passione per la buona politica e per il mettersi a disposizione del prossimo come ho cercato di fare in tutta la mia vita».

Padova

«Padova in questi anni si è unita e pacificata, questo ha portato un clima nel quale è stato possibile in tanti ambiti produrre azioni e fatti importanti per la città - prosegue la dottoressa - .È necessario continuare su questa strada e con Sergio Giordani la città è in mani sicure. Sergio ha dimostrato che il sindaco lo sa fare e ha dimostrato che l’unico interesse che lo guida è Padova stessa, la nostra città. In particolare il mio impegno lo dedico a tutte le donne, perché qualunque sogno perseguano e qualsiasi ruolo occupino non dimentichino che la nostra città è una grande città grazie al loro impegno quotidiano nel privato e nel pubblico. Questa consapevolezza deve essere diffusa, riaffermata e serve lavorare per creare quei presupposti necessari affinché le discriminazioni ancora oggi presenti siano definitivamente sconfitte. Sono certa che con Sergio Giordani i prossimi 5 anni saranno il tempo in cui completare il lavoro e definire una Padova inclusiva, vicina ai più fragili, sostenibile e attenta al bene primario della salute: un diritto che non conosce confini e universale come ci hanno dimostrato questi duri anni di pandemia».