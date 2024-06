De Poli, autonomia: «Giornata storica»

Anche il senatore Udc, Antonio De Poli, plaude al voto della Camera sull'autonomia differenziata: «Oggi è una giornata storica per il nostro Paese e per la grande azione riformatrice promossa dal centrodestra di Governo: con 172 si passa alla Camera in via definitiva la riforma sull’autonomia differenziata. Un percorso durato anni, non semplice, passato attraverso un referendum popolare e fiumi di discussioni spesso strumentali», premette il Senatore.

De Poli ha così riassunto questo importante passaggio: «Si tratta di un provvedimento che darà maggiori poteri ai territori, consentendo una gestione amministrativa meno centralististica e più snella e rispondendo alle legittime esigenze di milioni di cittadini che si sono espressi in questo senso per avere maggiori poteri su temi come la sanità, il sistema tributario e il governo del territorio. Una riforma giusta che spronerà sicuramente tutte le amministrazioni regionali a far meglio e a gestire le 23 materie oggetto della riforma con grande responsabilità e attenzione alla sostenibilità economica».

Il senatore UDC «Nessuno rimarrà indietro e non ci sarà nessuna secessione: questa riforma risponde a dei principi costituzionali ben precisi e alle legittime aspirazioni di milioni di cittadini che vogliono solo servizi ancora più orientati al territorio, maggiore autonomia decisionale, maggiore capacità di incidere sulle scelte degli amministratori. Principi di libertà e democrazia diretta che tutti dovrebbero sostenere»: