De Poli confermato a Palazzo Madama, grazie alla "super moderata" Carmignano di Brenta

Il Senatore Antonio De Poli, con oltre il 41% dei consensi e più di 171.000 voti ottenuti, viene riconfermato a Palazzo Madama. De Poli era candidato nel collegio plurinominale in Senato di Padova-Verona-Vicenza. «Ringrazio tutti i Cittadini che, in questi mesi, mi hanno spinto ad accogliere questa sfida e coloro che non hanno mai smesso di farmi avere il loro sostegno. La mia riconferma è una vittoria del territorio - aggiunge De Poli - perché il legame con le comunità è la radice dell'impegno in politica. Proprio in Veneto la lista Noi Moderati - con cui il Senatore De Poli si presentava ha raggiunto risultato significativi. Basti pensare a comuni come Carmignano di Brenta (29,8%); Tribano con quasi l'11% e Gazzo Padovano con l'8,7% , i quali si confermano una vera e propria roccaforte dei moderati. «Ringrazio i candidati Eric Pasqualon, Massimo Cavazzana, Ornella Leonardi e Cristina Turetta. Questi numeri sono un significato di attenzione del territorio a chi crede in certi valori e a un certo modo di fare politica, in mezzo e fra la gente - mette in evidenza De Poli, che aggiunge - .Sono e sarò sempre al servizio del mio territorio, il Veneto e la provincia di Padova. Questo è il mio Dna politico. Da oggi comincia il lavoro più importante per dare risposte a cittadini famiglie e imprese soprattutto per fronteggiare i nodi più urgenti come il caro energia e l'inflazione».

Carmignano di Brenta

Carmignano di Brenta in queste elezioni politiche è il Comune più moderato del Veneto e forse addirittura d'Italia, con quasi il 29% dei consensi della lista “Noi moderati”. «Sono numeri importanti che ci dicono la bontà delle scelte fatte - insiste De Poli - .Quando il legame con il territorio è forte, i risultati non possono che essere positivi. Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno di concretezza e moderazione. La gente ha premiato l'esperienza e la competenza della buona amministrazione». «I cittadini hanno bisogno di una politica che sia vicina ai cittadini e ai propri bisogni – gli fa eco il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon -. Non a caso, nel nostro Comune, abbiamo registrato l'affluenza più alta di tutta la provincia di Padova con il 77,4%. Sono numeri che dimostrano che c'era una volonta forte e chiare di premiare i candidati che rappresentano al meglio questo territorio».