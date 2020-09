De Poli (Fi-Udc): «I veneti hanno premiato buon governo centrodestra, complimenti a Zaia»

«In Veneto grande vittoria del presidente della Regione Luca Zaia e di tutta la coalizione di centrodestra. Secondo le ultime proiezioni, il Governatore sta volando verso il 75% dei consensi. Si tratta di un risultato storico da quando è stata introdotta l'elezione diretta del presidente di Regione. Esprimiamo al presidente Zaia le nostre più sentite congratulazioni per questo eccezionale risultato. I veneti hanno premiato il buon governo del centrodestra. Adesso bisognerà pensare a lavorare e, per quanto ci riguarda, l'autonomia voluta da 2,3 milioni di veneti è la priorità che resta al primo posto dell'agenda politica in Veneto». Lo afferma il senatore Antonio De Poli (Fi-Udc) commentando i primi risultati delle Elezioni Regionali in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.