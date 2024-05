Maltempo, De Poli «Serve fondo solidarietà nazionale»

Il senatore Udc, Antonio De Poli, è preoccupato per le tante aziende agricole andate in difficoltà a causa della quantità di pioggia che si è abbattuta nelle scorse settimane sul nostro territorio.

Spiega il senatore: «Sul fronte del maltempo c’è una pesante conta dei danni, che va a colpire in maniera significativa cittadini e aziende, in modo particolare del comparto agricolo. Nel Padovano, nella zona tra Montagnana, Megliadino San Vitale e Borgo Veneto, 1000 ettari di terreno sono rimasti allagati: le colture di mais, bietole, soia e grano sono andate completamente perse», precisa De Poli.

«Chiediamo alla Regione Veneto, di concerto con il Governo nazionale, di affrontare questa ennesima emergenza con tutti gli strumenti previsti dalla legislazione vigente a tutela di un settore economico di fondamentale importanza per l’economia del Veneto», propone De Poli «Una volta che verranno realizzati tutti i passaggi formali da parte della Regione, chiediamo al Governo l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per dare ristoro alle aziende agricole in ginocchio». Il rischio, secondo De Poli, è che con l'arrivo del bel tempo la questione vada in soffitta fino a nuovi eventi simili, sempre più frequenti: «Il peggio è passato dal punto di vista meteorologico - speriamo abbia ragione davvero ragione perché da martedì 28 dovrebbe ricominciare a piovere - è vero ma proprio ora si impone la necessità di non spegnere i riflettori dei media su quanto è avvenuto. Non possiamo lasciare da soli i cittadini e le imprese che aspettano risposte adeguate e all’altezza da parte delle istituzioni»