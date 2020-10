Decoro e sicurezza urbana: Montegrotto stanzia 500mila euro

Un intervento per il decoro e la sicurezza urbana: la giunta di Montegrotto Terme ha stanziato 500 mila euro e approvato i progetti definitivi. Partiranno quindi al più presto i lavori per il ripristino della funzionalità della pavimentazione di via Roma, via Caposeda e di Piazza Mercato, nel centro del Comune. «L’intervento - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - dà finalmente soluzione a problematiche inerenti alla disomogeneità di dei materiali, la disconnessione della pavimentazione con pericolo di inciampo e risponde alle richieste da tempo avanzate dai commercianti e dagli ambulanti».

Pavimentazione

«In particolare - afferma il vicesindaco Luca Fanton - in via Caposeda, strada di attraversamento che collega il centro cittadino al Comune di Torreglia, procederemo con un intervento di ripristino e messa in sicurezza del marciapiede Sud e della pista ciclabile Nord. In via Roma, che rappresenta la direttrice d'ingresso alla città per chi proviene da Padova e da Abano Terme, procederemo con la sostituzione e messa in sicurezza di uno dei marciapiedi. Mentre in piazza Mercato verrà rifatta completamente la pavimentazione, oggi molto sconnessa. Questo intervento è particolarmente importante perché nella piazza si tiene ogni settimana un mercato che è tra i più grandi della provincia e da tempo gli ambulanti ne chiedevano la sistemazione. Piazza Mercato è inoltre un luogo sociale di incontro dei residenti e il posto più spazioso per le manifestazioni temporanee del Comune». I lavori inizieranno nel febbraio 2021 e dovrebbero durare circa 45 - 60 giorni.