Il senatore Zan dal valico di Rafah: «Facciamo passare gli aiuti per la gente di Gaza»

«La situazione umanitaria e sanitaria,nella Striscia di Gaza, è disastrosa. Oltre 30mila morti e 70mila feriti. Non c'è cibo, non c'è acqua e iniziano a diffondersi le epidemie. Una situazione che può solo peggiorare se non si mette in atto un immediato cessate il fuoco e non si aprono corridoi umanitari». E' in attesa di raggiungere il valico di Rafah, il senatore dem Alessandro Zan. E' su un pullman, nel Sinai, in Egitto, insieme alla delegazione partita da Roma e organizzata da AOI (Associazione Ong Italiane), con Arci e Assopace Palestina.

«Il “cessate il fuoco” è un punto da cui non si può prescindere. Ma c''è assoluto bisogno dell’apertura di corridoi umanitari che consentano di far arrivare gli aiuti e permettere l'uscita alle persone che necessitano di cure e supporto», ci spiega ancora Zan in una conversazione telefonica davvero difficile, a conferma che anche le comunicazioni sono davvero complicate in quell'area. Della delegazione partita dall'Italia fanno parte operatrici e operatori umanitari, giornalisti e parlamentari, tra cui appunto il senatore patavino Alessandro Zan.

A guidare la spedizione umanitaria c'è Meri Calvelli, cooperante italiana che da vent'anni porta avanti progetti di sviluppo a Gaza e che proprio la scorsa settimana è stata ospite del centro Papisca per i diritti umani dell'Università di Padova. Tra gli obiettivi di questa missione c'è quello di arrivare al Valico di Rafah, al confine con la Striscia, ma Prima di arrivarci la delegazione è stata impegnata anche in incontri con le organizzazioni della società civile palestinese, le organizzazioni umanitarie impegnate a gestire gli aiuti ma anche con rappresentanti diplomatici. «Abbiamo incontrato esponenti delle Nazioni Unità, dell'organizzazione mondiale della sanità e dell'UNRWA. Stiamo andando al valico dove sono fermi circa 1500 camion pieni di aiuti che però sono bloccati al confine. Non credo che il problema sia di tipo logistico, credo invece ci sia la volontà politica di fermarli. Noi siamo qui anche per chiedere che possano passare, ma è il cessate il fuoco quello che bisogna pretendere».

Con Alessandro Zan che ricorda che c'è una mozione da votare in parlamento che chiede che si fermino le armi, c'è anche Laura Boldrini. Anche lei richiama il Governo italiano al senso di responsabilità, soprattutto dopo il taglio degli aiuti disposti a seguito di una campagna mediatica che ha investito e innescato un vero e proprio atto di delegittimazione dell'agenzia delle Nazioni Unite. «C'è un problema di fondi che sono stati tagliati all'Unrwa, spina dorsale del sistema umanitario a Gaza: una punizione collettiva contro l'agenzia, per 12 dipendenti accusati di aver partecipati agli orrendi attacchi terroristici del 7 ottobre già licenziati e nei cui confronti è stata avviata una indagine interna ma anche un'altra punizione collettiva contro il popolo palestinese che sta, ormai, perdendo ogni speranza di sopravvivere». Zan ricorda poi che dei 36 ospedali presenti e funzionanti nella Striscia prima dell'assedio israeliano, ne sono rimasti parzialmente operativi appena 12.

Intnato l'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 12 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano che ha colpito ieri sera, domenica 3 marzo, una casa del campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Notizia di oggi invece è che almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un nuovo raid aereo israeliano che ha colpito un edificio residenziale a est di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Altre sette erano rimaste uccise in un altro bombardamento nella parte nord della Striscia. Non dimentichiamo poi che le forze armate di Israele hanno ucciso, giovedì 29 febbraio, circa 100 persone tra le migliaia che erano in attesa dei camion di aiuti umanitari che stavano arrivando lungo Al Rasheed street, nel nord di Gaza. Oltre ai cento morti si sono contati più di mille i feriti. L’esercito israeliano ha di fatto colpito la folla provocando una strage.