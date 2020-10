Il Digitalmeet presentato in Senato: c'è anche il padovano Deangeli e il suo record di quattro lauree

Tra gli ospiti della platea che ha assistito in Senato alla presentazione del Digitalmeet 2020, al via dal 20 ottobre a Padova, c'e' anche Giulio Deangeli, 25 anni, che sta per concludere un ciclo di quattro lauree in parallelo all'Universita' di Pisa (Medicina, Ingegneria, Biotecnologie, Biotecnologie molecolari) e il percorso di eccellenza della Scuola Sant'Anna di Pisa.

Malattie neurodegenerative

«Da sempre Giulio sogna di fare il ricercatore in neuroscienze - commenta il senatore Udc Antonio De Poli, intervenuto alla presentazione - in particolare sulle malattie neurodegenerative. Abbiamo un imperativo come istituzioni: sostenere i nostri talenti, valorizzarli nel nostro Paese». Deangeli ha recentemente anche ottenuto riconoscimenti e cinque borse di studio per un dottorato di ricerca in Neuroscienze a Cambridge, fra cui il Vice Chancellor's Award.