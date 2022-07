Diversità e inclusione, la lezione dei più piccoli in una mostra

Prende finalmente il via la mostra che espone il centinaio di opere (foto, cartelloni, poesie, racconti, video, progetti), presentate dai 40 partecipanti singoli o di gruppo, al Concorso "Padova Città Educante" lanciato dal Comune di Padova nei mesi passati. La mostra è visitabile presso la sede dei Servizi Sociali a Passaggio Gaudenzio 3 e sarà accessibile gratuitamente, nei mesi di luglio, agosto e settembre, tutte le mattine di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (orario 9 – 12.30) e il martedì e giovedì pomeriggio (orario 15 – 17.00). «Il tema della comunità educante - ha spiegato l’assessora alle politiche scolastiche, Cristina Piva - è una dimensione emergente, che si concretizza anche con l’attivazione di specifici patti territoriali, ossia realtà concrete di collaborazione tra forze locali per il benessere dei nostri quartieri, e che vedrà realizzare, il prossimo anno, un convegno nazionale delle comunità educanti ospitato proprio a Padova e alla cui realizzazione il Comune lavorerà insieme ai componenti dell’Osservatorio». La mostra è accessibile alle persone con disabilità motorie; in tale sede è pure disponibile un Baby Pit Stop, dove i genitori possono agevolmente occuparsi di cambio e allattamento delle proprie bambine e dei propri bambini.

«Ringrazio l’Osservatorio Comunità Educante, organismo istituito dalla Giunta nel novembre 2021 e interlocutore strategico per il supporto nella programmazione di interventi e progettualità rivolte all’infanzia, all’adolescenza e agli adulti significativi – ha dichiarato la neo assessora al Sociale, Margherita Colonnello - In tale organismo confluiscono i settori comunali coinvolti sui temi dell’infanzia e dell’educazione, quali appunto i Settori servizi sociali, servizi scolastici, ambiente, cultura, gabinetto del sindaco e sport, ma anche significative realtà cittadine quali l’Azienda Ulss 6 con l’area materno-infantile, la Camera di Commercio, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Padova, il Centro Servizio Volontariato, la Federazione Italiana Scuola Materne (FISM), l’Ufficio per la pastorale dell’educazione e della scuola della Diocesi di Padova, l’Ufficio scolastico di Ambito Territoriale, l’UNICEF, l’Università degli Studi di Padova, Veneto Lavoro e le cooperative incaricate dal Settore Servizi Sociali della gestione dei Centri di Animazione Territoriale. Credoche questo sia il primo passo per una serie di azioni che caratterizzeranno l'attività e l’impegno dell'amministrazione per i prossimi anni».

La mostra è organizzata per aree tematiche, corrispondenti ai 5 temi del concorso, gli "Imprescindibili" della Comunità Educante. Gli “imprescindibili” sono stati individuati dall'Osservatorio Comunità educante come valori fondativi di una comunità che può dirsi educante, ossia quando:

“progettiamo in rete”: condividendo competenze, idee e risorse per obiettivi comuni;

“partecipiamo”: attraverso la voce e l’impegno di tutti per realizzare uno sviluppo sostenibile e comunitario;

“abitiamo i beni comuni”: scoprendo, vivendo e prendendosi cura degli spazi e delle risorse della città;

“cresciamo insieme”: quando crescita individuale e della propria comunità sono interconnesse;

“viviamo le differenze”: quando l’incontro con gli altri è occasione di accrescimento e ricchezza reciproca.