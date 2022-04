«Facile fare utili così invece di abbassare le tariffe a famiglie e imprese»: l'attacco di Soranzo

«Quando una multiutility pubblica vanta un forte utile e produce sostanziosi dividendi per gli Enti soci, questo può significare solamente due cose: che si potrebbe applicare all'utenza una tariffa più bassa o che si potrebbe investire di più nel potenziamento e nell'efficientamento dei servizi erogati. Non è però ciò che sempre accade, come nel caso di AcegasApsAmga che nelle prossime settimane farà entrare nelle casse della Città di Padova ben 5,35 milioni di euro di dividendi»: così il consigliere regionale del Veneto di "Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni" Enoch Soranzo commenta il sostanzioso dividendo di 12 centesimi di euro ad azione recentemente approvato dall'assemblea dei soci del Gruppo Hera ed in procinto di essere liquidato ai Comuni soci.

Dividendo

Prosegue Soranzo: «Stiamo parlando di 5,35 milioni di euro sborsati in più dai cittadini padovani alla multiservizi controllata al 100% dal Gruppo Hera, e che al posto di ritornare nelle loro tasche o di alimentare nuovi investimenti vanno a garantire una boccata d'ossigeno alle casse della Città: una tassazione occulta dunque, alimentata da un prelievo maggiore e da una programmazione sbagliata. Facile fare gli utili con le multiutility: è meno facile e certamente meno redditizio invece per i Comuni soci alleggerire le tariffe alle famiglie, impoverite dall'attuale spinta inflazionistica e dal caro bollette, e alle imprese, stritolate prima dalla pandemia e oggi dalla guerra in Ucraina. Nulla da festeggiare, dunque, bensì una ragione in più per riflettere su quale futuro vogliamo per la nostra Città, per il territorio padovano e per la 'nostra' società multiservizi” afferma ancora Soranzo, che poi conclude “noi di Fratelli d'Italia abbiamo anche su questo le idee ben chiare: chiederemo l'inserimento di un apposito punto sul tema nel programma della coalizione di centrodestra e ci batteremo nella prossima Amministrazione della Città del Santo per far valere gli interessi dei cittadini e delle imprese padovane».