Domenica a Padova si torna in piazza per Gaza

L'emergenza umanitaria peggiora di ora in ora, per questo la rete dei "Sanitari per Gaza" del Veneto composta da medici in pensione e operatori sanitari che si impegnano con iniziative per tenere alta l'attenzione sul conflitto in medio oriente e la numeroso comunità palestinese hanno lanciato un nuovo appuntamento regionale. L'appuntamento è per domenica 18 febbraio 2024 a Padova. La rete dei Sanitari per Gaza si sta articolando in varie regioni italiane con l’obiettivo primario di favorire gli aiuti umanitari e diffondere informazione documentata e corretta sulla drammatica situazione sanitaria nella Striscia che costituisce una criticità acutissima e insostenibile per la popolazione civile.

La manifestazione si articolerà in due fasi: il corteo, con partenza e arrivo, attraverso le piazze, in via VIII Febbraio e qui un flashmob, con denuncia della drammatica situazione sanitaria e lettura delle lettere dei sanitari di Gaza. «Considerato lo spirito unitario e gli obiettivi strettamente umanitari e sanitari della manifestazione, chiediamo a tutte e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi di astenersi dal caratterizzare la manifestazione con messaggi, cartelli o simboli potenzialmente divisivi», si raccomandano gli organizzatori. I promotori sono rimasti scottati da quanto accaduto a Vicenza in occasione di un altro appuntamento regionale 20 gennaio scorso. Gli scontri alla fiera dell'oro di Vicenza avvenuti al mattino, qualche ora prima del corteo organizzato dalla stessa rete che scenderà in piazza domenica a Padova, hanno finito per rendere invisibile la mobilitazione del pomeriggio. Inoltre si è finito come sempre a parlare di ordine pubblico ed è naturalmente sparito il perché di tanta mobilitazione.

Intanto la situazione peggiora di ora in ora. Ed è proprio notizia di quest'oggi che, le autorità egiziane, preoccupate che un'ulteriore spinta militare israeliana verso il Sud di Gaza possa scatenare un'ondata di profughi, è già al lavoro per costruire un muro di 8 miglia quadrate nel deserto del Sinai, vicino al confine. Lo hanno riferito funzionari egiziani e analisti della sicurezza al Wall Street Journal che ne ha dato notizia. Nulla di buono all'orizzonte per una popolazione che da più di quattro mesi vive sotto continui attacchi. Anche per questo motivo gli organizzatori premono affinché ci sia da un lato una presa di posizione forte affinché si rispettino i diritti umani e dall'altra mandare un messaggio alla politica nostrana rispetto alla risposta israeliana alla terribile giornata dal 7 ottobre che sono sempre più quelli che la definiscono sproporzionata. Secondo il ministero della Sanità di Gaza,, il bilancio delle vittime palestinesi della guerra sarebbe salito a 28.340. Una tragica contabilità che non si cessa di aggiornare.