L'ex vicesindaco Menorello entra nel comitato bioetico di Giorgia Meloni

C'è anche Domenico Menorello nel comitato nazionale per la Bioetica nominato dalla premier, Giorgia Meloni. L'ex vicesindaco della giunta di Giustina Destro, poi consigliere comunale e parlamentare, avvocato esperto in diritto amministrativo e filosofia del diritto, farà parte quindi dell'organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comitato svolge sia funzioni di consulenza presso il governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti. Contribuisce a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani ed evitare eventuali abusi e discriminazioni che possano, anche involontariamente, discendere dalla rapida implementazione dei risultati delle tecno-scienze. A ricoprire la carica di presidente sarà Angelo Luigi Vescovi. I vicepresidenti sono Riccardo Di Segni, Mauro Ronco e Maria Luisa Di Pietro, mentre Domenico Menorello sarà uno dei 29 componenti per i prossimi 4 anni a partire da ieri. «Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione del Comitato Nazionale di Bioetica - commenta Giorgia Meloni - .Nella nomina di questo importante organismo si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale, professionale e dell’inclusione di un’ampia varietà territoriale, di esperienze e provenienze. Sono stati assicurati la prevista rotazione dei membri, l’equilibrio di genere e le rappresentanze delle aree medica, filosofica, giuridica, delle competenze biotecnologiche e religiose».