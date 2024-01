Donazzan: «Costretta al silenzio dal regolamento. Fine vita forzatura ideologica e culturale»

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan (FdI) a cui, in base al regolamento, è stata preclusa la possibilità di parlare in aula durante la seduta del consiglio regionale sulla legge del suicidio assistito ha diramato una nota per ribadire il suo no a questa eventualità.

«Oggi sono stata obbligata al silenzio in aula, a causa di un regolamento che forza la mano sul ruolo degli assessori a cui viene negata la parola, ovvero l’espressione libera del pensiero politico, la ragione stessa per cui siamo eletti e rappresentiamo democraticamente il Veneto nella sede del consiglio regionale. Con questa stagione politica l’assessore infatti lascia il consiglio regionale per essere nominato in Giunta e anche se eletto democraticamente viene sospeso dalle sue funzioni. Un regolamento che imbavaglia di fatto il politico assessore regionale, nonostante l’avvenuta elezione in consiglio regionale e nonostante il consenso democratico. Una contraddizione: 9mila persone firmano una legge e io, eletta grazie al voto di molte più di 9 mila non posso parlare per esprimere quella loro voce. Oggi sono particolarmente delusa da un regolamento che viola la mia libertà di posizione dentro il consiglio regionale del Veneto nel quale sono stata eletta e al quale riservo il massimo del rispetto democratico». Questa la premessa di Donazzan. Per chiarezza va detto che se è vero che non ha potuto dire la sua, lei come i suoi colleghi di giunta, per il suo partito si è espresso il capo gruppo di Fratelli d'Italia, Enoch Soranzo ed il consigliere Joe Formaggio. Il primo ha puntato su ragioni tecniche e regolamentari. Formaggio ha invece mirato più alla pancia, diciamo così, dei consiglieri e dei cittadini.

«Penso che non avrebbe dovuto approdare mai in consiglio regionale del Veneto», scrive l'assessora. «Sole 9mila firme, pochissime per approdare in una assemblea legislativa con le aspettative di essere legge votata al di là del normale iter per una proposta di legge, che esula dalle competenze e dalle materie della Regione, afferente al diritto alla salute nei suoi elementi universali e generali e non legata alle prestazioni di servizi. Al di fuori delle competenze del consiglio regionale così come chiarito dalla ultima nota dell’Avvocatura dello Stato. Una forzatura nella interpretazione della sentenza 242/19 della corte costituzionale che prevede i requisiti per chiedere il suicidio assistito e il pre requisito è che si siano date tutte le cure palliative da parte delle strutture sanitarie. Prima si devono offrire tutte le cure per la vita! Questo recita la sentenza insieme ad un altro passaggio in cui le cure palliative sono una priorità assoluta per la sanità. Una forzatura giuridica ed interpretativa della sentenza quindi voler proseguire con questa legge». Se dovesse passare la legge, per l'assessora sarebbe molto grave. «Questa legge farà sentire le persone più fragili un peso, e porterà molte tra costoro a chiedere di essere eliminate. Il Veneto che conosco e riconosco è invece quello che prende per mano, che sa guardare negli occhi il dolore perché ha il coraggio di dire: non sei solo».

Donazzan si lamenta del regolamento che però ha votato pure lei: «Oggi rimpiango di non poter votare perché so che il mio vota conta, in modo significativo il voto di ciascun consigliere potrà cambiare o meno la nostra identità, la nostra storia di cure e amore, di centralità della persona nella sua vita, tutta la sua vita, compresa la sua umanissima fragilità. Oggi vorrei poter far pesare questo mio voto di libera scelta di mettere la vita sempre e prima di tutto come cura dell’altro da sé. Certo il mio gruppo politico mi rappresenta totalmente e pienamente e ringrazio Fratelli d’Italia per come ha argomentato in questi giorni e in Commissione a favore della vita, ma ho questo rimpianto».