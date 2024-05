Le donne del Pd candidate in Europa si presentano in Prandina e al Milcovich

Le Democratiche di Padova candidate nella circoscrizione Nord-Est si presentano, in vista delle elezioni alle europee dell'8 e 9 giugno. «Entrambe le iniziative saranno un'occasione preziosa per discutere di Europa e transizione ecologica, temi cruciali per il futuro del nostro continente» fanno sapere dal Partito Democratico. La prima iniziativa si terrà il 26 maggio 2024 alle ore 17:00 presso il Parco Prandina di Padova. Parteciperanno Annalisa Corrado, Paola Gazzolo, Alessandra Moretti (Europarlamentare uscente) e Sara Vito. Le candidate presenteranno i loro

programmi e risponderanno alle domande del pubblico, offrendo l'opportunità per comprendere meglio le loro visioni e proposte.

La seconda iniziativa è in programma per il 29 maggio 2024, sempre alle ore 17, al Parco Milcovich di Padova. Questa volta interverranno Sara Ferrari, Elisabetta Gualmini (Europarlamentare uscente) e Silvia Panini. Anche in questo caso, le candidate avranno modo di esporre le loro idee e dialogare con i cittadini. In entrambe le occasioni, concluderà Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico nella Regione Veneto: «Le Democratiche di Padova e provincia invitano tutta la cittadinanza a partecipare per conoscere da vicino le candidate e approfondire temi di grande rilevanza per il futuro dell'Europa. La partecipazione attiva e informata è fondamentale per costruire

un'Europa sociale, sostenibile e democratica».