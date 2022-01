Dopo i controlli in Area Funghi la consigliera Mosco attacca l'amministrazione

I controlli interforze dei giorni scorsi nell'area Funghi in Via Bernina ha riacceso il dibattito sulla sicurezza. Per la consigliera leghista, Eleonora Mosco, si tratta di «una situazione sempre più fuori controllo: gli interventi delle Forze dell’Ordine che ringrazio per essere sempre così in prima linea al servizio dei cittadini, non possono essere resi vani dall’inerzia e dall’immobilismo dell’Amministrazione Comunale. Lo chiedono i residenti, lo chiedono le persone perbene che all’Arcella hanno investito i loro risparmi per poter vivere. Mentre si racconta di una Padova aperta e inclusiva, c’è una parte di città rimasta senza voce fatta di residenti rassegnati e minacciati, delusi, stanchi di vedere le loro richieste di aiuto al Comune cadere nel vuoto. Cittadini che non possono e non devono più essere essere vittime di una situazione discriminatoria come accade ai residenti dell’area di Via Bernina».

Circoli

La consigliera Mosco punta il dito sui circoli presenti nell'area e critica la gestione dell'amministrazione comunale: «Musica ad altissimo volume, suoni e canti a tutte le ore della notte, del giorno e nei weekend, anche prima dell’emergenza Covid, continuano ancora oggi a creare un insostenibile inquinamento acustico. Ma ancora, assembramenti e violazione delle norme anti Covid durante le feste organizzate in piena emergenza sanitaria, fino ad arrivare all’incendio durante la festa delle luci di qualche settimana fa rendono sempre più difficile la vita dei residenti. Tutto questo avviene in spazi che sono stati adibiti a luoghi di culto e a circoli. Per questo è urgente non solo far rispettare l’art 20, comma1 del Regolamento sulle attività rumorose, ma soprattutto è necessario redigere un Regolamento mirato per circoli e luoghi di culto: stabilirne la capienza massima, le zone della città in cui possono insediarsi, garantire trasparenza nell’individuazione dei Presidenti delle Associazioni, le misure di sicurezza, gli orari di svolgimento delle attività, la tipologia delle attività consentite».

Culto

Infine un ultimo attacco al comune: «L’impegno dell’Amministrazione vada in questa direzione piuttosto che verso regolamenti che a nulla sono valsi, come quelli fatti in questi anni: Regolamento per le Associazioni, sui Beni Comuni e l’istituzione della Commissione Stranieri hanno prodotto zero risultati. Ora basta: l’ Amministrazione tanto impegnata a donare mancette elettorali ai luoghi di culto con uno stanziamento di 800.000 euro, intervenga a far rispettare i Regolamenti, a crearne uno di nuovo per circoli privati e luoghi di culto perché la legge è uguale per tutti».

Tarzia

Chi dell'amministrazione fa parte è il consigliere di maggioranza, eletto nella Lista Giordani, Luigi Tarzia. Anche lui ha commentato quanto emerso dai controlli dei giorni scorsi: «La conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che si tratta di un’area difficile che crea per molti aspetti anche dell’allarme sociale tra i limitrofi residenti. Anche quest’ultimo blitz ha dimostrato che il luogo ospita alcune attività che registrano costanti illegalità e che la loro presenza penalizza l’attività di chi vuole essere in regola con le regole del commercio e della legalità in generale. Illegalità che determinano, da un lato, un esborsò ripetuto e continuo di pubblico denaro per i servizi suppletivi operativi a salvaguardia dell’intera zona posti in essere dalle forze di polizia e , dall’altro, vanificano e indeboliscono gli interventi dell’amm.ne e non si capisce per quale nobile ragione la stessa area debba continuare ad ospitare chi viola sempre le prescrizioni di legge e della civile convivenza».