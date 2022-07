Draghi aumenta lo stipendio a sindaco e assessori, si "adeguano" anche Giordani e la sua giunta

Dopo Venezia, Verona, Bologna, Milano e Torino, anche a Padova arrivano gli "adeguamenti" degli stipendi di sindaco e assessore. Con una delibera approvata il 13 luglio, l'amministrazione Giordani ha adeguato le indennità in base alla legge di bilancio di Mario Draghi. Il sindaco arriverà a guadagnare l'80% in più di oggi, così come tutti gli assessori e il presidente del consiglio comunale, Antonio Foresta. La delibera prevede l'aumento dell'indennità a partire da quest'anno con il 45%, nel prossimo del 68%, fino al definitivo 80% nel 2024.

I conti

L'aumento previsto nella legge di bilancio del premier Draghi, che ha voluto parametrare le indennità alla cifra percepita dai presidenti delle Regioni: 13, 800 euro lordi al mese, è commisurato al numero di abitanti e all'importanza. Sarà quindi un aumento pieno del 100 % per i sindaci delle città metropolitane (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria). A Padova invece è previsto dell'80%. Oggi il sindaco guadagna 6200 euro lorde al mese, mentre quest'anno raggiungerà i 7800 euro, che diventeranno 9100 il prossimo e 11 mila dal 2024 in poi. Netti quindi saranno a pieno regime circa 6mila euro al mese. Il vicesindaco Andrea Micalizzi oggi percepisce una busta paga da 4600 euro al mese lorde, mentre quest'anno arriverà a 5800, poi 6800 e definitivamente a 8200. Nette saranno circa 4600 euro. Per gli assessori e il presidente del parlamentino di Palazzo Moroni, dalle attuali 3700 euro, nel 2024 si arriverà a 6600, circa 3900 euro nette al mese.

Giordani

«Recepiamo una legge dello Stato nota dal 2021, trasversalemte sostenuta dalle forze politiche - spiega il sindaco, Segio Giordani - che ha riparametrato le indennità di tutti i Sindaci e Amministratori secondo modalità ben precise a decorrere dal gennaio 2022, stanziando anche le risorse aggiuntive che dal Governo centrale saranno distribuite ente per ente esclusivamente per tale scopo e quindi non utilizzabili per altre uscite di spesa. Il decreto di riparto dei ministeri competenti che eroga i fondi è stato pubblicato il 6 giugno ed era giusto attendere questo provvedimento prima di prendere atto del nuovo regime. Fare il Sindaco o l’assessore prevede responsabilità personali enormi, nella maggior parte dei casi la rinuncia alle attività precedenti e a buona parte della vita privata e tanto tanto lavoro quotidiano. Sono convinto che i cittadini oggi come in futuro puntino ad avere amministratori presenti, completamente dediti al bene pubblico e che si impegnano alacremente per le proprie comunità. Penso che come è giusto che sia la gente chieda il massimo impegno a chi li amministra e il giudizio finale lo esprime sui fatti concreti piuttosto che su slogan demagogici (il riferimento è a Francesco Peghin, il leader dell'opposizione, che in una recente intervista al Mattino di Padova aveva invitato Giordani a rinunciare allo stipendio, ndr) In secondo luogo se il parlamento ha legiferato su questo punto è anche per una ragione che condivido, l’idea che si possa diventare amministratori solo perché ricchi e benestanti è sbagliata e produce storture gravi nella gestione della cosa pubblica, io sono di certo una persona fortunata, ma chi verrà dopo, a prescindere dal colore politico, a Padova come negli altri Comuni deve poter compiere questa scelta così impegnativa a prescindere dalle condizioni di partenza. Infine c’è chi dice si può fare beneficenza, certo, l’ho sempre fatta anche prima di essere Sindaco e continuerò ora e dopo, ma quello è un fatto privato e ostentarla specie nel mio ruolo non rientra nel mio stile».