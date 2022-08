Droga, Ostellari (Lega): «Spaccio fuori controllo a Padova, la situazione è drammatica»

«Lo spaccio di droga a Padova, come in molte altre realtà, è un’emergenza. Il ritrovamento del cadavere di un ragazzo, deceduto per overdose in un bagno pubblico qualche giorno fa, e i reportage apparsi oggi sulla stampa locale testimoniano che la situazione è drammatica»: il senatore padovano Andrea Ostellari (Lega), presidente della commissione Gustizia a Palazzo Madama, non usa mezzi termini.

Aggiunge Ostellari: «Il lavoro delle Forze dell’Ordine è prezioso, ma spesso impedito dai dispositivi di legge in vigore. Chi vende o cede droga, anche in piccole quantità, deve essere punito e allontanato dai nostri quartieri. Troppo spesso tutto questo non succede e poco dopo l’arresto, i venditori di morte ritornano, come se niente fosse, a svolgere le loro attività illecite. Mentre a sinistra c’è chi parla di legalizzare gli stupefacenti, Matteo Salvini e la Lega hanno depositato il disegno di legge “Droga Zero”, che non ammette eccezioni o scorciatoie. Il dispositivo prevede l’innalzamento delle pene edittali e un intervento sulle misure coercitive, compreso l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. I dati parlano chiaro: più del 50% dei comportamenti di spaccio viene inquadrato nelle condotte di lieve entità; un concetto, quest’ultimo, che non deve più esistere, perché di droga si muore anche con una dose. La trattazione del ddl “Droga Zero” era già stata avviata nelle commissioni giustizia e sanità al Senato, ma poi bloccata per l’opposizione delle sinistre. Quando saremo al governo lo approveremo definitivamente, per difendere i nostri giovani e la dignità delle forze dell’ordine che tutti i giorni rischiano la vita nelle piazze e nelle strade delle nostre città».