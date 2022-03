Due comuni si dividono il segretario comunale

Pur essendo iniziata già da novembre la collaborazione tra la Città di Montegrotto Terme ed il Segretario Comunale Dottor Roberto Buson tramite l'istituto dello scavalco, al prossimo consiglio comunale di Montegrotto Terme verrà portata, per l'approvazione, la delibera di convenzione con il Comune di Albignasego, sede principale di Segreteria. La convenzione, già approvata dal consiglio comunale di Albignasego il 21 marzo, prevederà una suddivisione dell'orario per il 70% ad Albignasego mentre per il 30% a Montegrotto Terme.

Collaborazione

«Mi preme innanzitutto ringraziare - sottolinea il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello - il Dottor Roberto Buson per aver scelto di lavorare per la nostra città e con la nostra amministrazione comunale; la professionalità, competenza, esperienza, precisione e serietà del Dottor Roberto Buson sono riconosciute e sotto gli occhi di tutti. Già dai primi mesi ha favorito e innescato un nuovo modo di lavorare negli uffici; abbiamo l'onore di avere, senza ombra di dubbio, il migliore Segretario Comunale sulla piazza in un momento in cui, rispetto alla figura fondamentale e strategica dei segretari comunali bisognerebbe fare riflessioni politiche molto serie vista la scarsità che li caratterizza pur essendo elementi fondamentali, sia per la parte amministrativa sia per quella politica, degli enti pubblici. Concludo ringraziando anche la grande disponibilità del Sindaco di Albignasego Filippo Giacinti e dell’amministrazione comunale di Albignasego che ha dato il suo fondamentale assenso per questa convenzione».