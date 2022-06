«E' dura tornare a vendere bibite»: i 5 Stelle padovani liquidano così Di Maio

«E' dura tornare a vendere bibite», questo è il serafico commento di Giacomo Cusumano, consigliere comunale uscente del Movimento 5 Stelle, riferendosi all'uscita dal Movimento di Luigi Di Maio. Non sono andate bene le amministrative per il Movimento, anzi sono state un mezzo disastro, ma nonostante questo c'è ancora voglia di proseguire quel percorso.

Reddito cittadinanza

«Ora è tempo di rimboccarsi le maniche e lavorare, non è certo il tempo dei proclami. Dobbiamo riprendere le nostre battaglie, quelle sull'ambiente e sulle disparità salariali. E poi dobbiamo difendere e rilanciare il reddito di cittadinanza. Uno strumento che è stato demonizzato per ovvi motivi. Ma fa ridere leggere e sentire di ristoratori e imprenditori che si lamentano di questo per giustificare che non trovano personale», ci dice al telefono.

Di Maio

«Quelli che andranno con Di Maio che ora cerca di ricollocarsi in un centro che non c'è e che lui vorrebbe riempire, sono tutti in scadenza del secondo mandato. Questa è la verità. Sono diventati quello che combattevamo. Si sono abituati troppo bene e hanno perso di vista la realtà», dichiara senza troppi giri di parole l'ex consigliere. «Io rimango nei 5 Stelle, a quel simbolo mi rifaccio. Vedremo cosa dirà il futuro, certo questo è un momento di grande difficoltà ma sapremo ritrovare slancio. Anche senza Di Maio e quelli che cercano per forza una poltrona. Io vado a lavorare tutti i giorni, possono farlo anche loro».