Ecco i primi beni comuni, si parte dai fiori di Elvio per la moglie deceduta

È stato stretto il primo patto di collaborazione sui beni comuni: «La cura che il nostro concittadino Elvio Beraldin ha messo nel coltivare i fiori della ciotola vicino alla tomba della moglie Giovanna in questi anni d'ora in poi non è solo permessa ma anche riconosciuta come valore per tutta la città» spiega l'assessora Francesca Benciolini. L'amministrazione condivisa tra persone e Comune, che con il regolamento dei beni comuni è stato introdotto anche a Padova, da oggi dà valore a tutte quelle azioni di cura di beni materiali, come una ciotola di fiori, una piazza, il decoro urbano, o immateriali, come i rapporti di vicinato che nascono dall'iniziativa dei cittadini e rendono più bella, solidale, connessa la città. «Prendersi cura di un bene che è comune per renderlo più accurato per tutti e tutte è il valore di ogni patto di collaborazione - prosegue Benciolini - .Molti i beni mappati dalla Amministrazione di cui ci si può prender cura, ma altri possono essere proposti dalla iniziativa di chi voglia mettersi a disposizione. Il Regolamento dei Beni comuni propone una diversa relazione tra pubblica amministrazione e persone, una collaborazione che permette di immettere creatività e socialità, senso di appartenenza e attenzione nel rapporto tra le persone e la città». «Il principio di base è quello dell'amministrazione condivisa - aggiunge l'assessora, Marta Nalin «ed è un modo di prendersi cura di un pezzettino di città, decidendo insieme cosa farne, guardando all'impatto che ha per gli altri. È una prospettiva nuova che dovrebbe cambiare il modo di guardare alle cose»