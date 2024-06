Ecopiazzole: igienizzata via Marza, partiti i lavori per il nuovo sito di via San Mauro

Lavori in corso per le ecopiazzole di via San Mauro e di via Marza a Montegrotto Terme. In via San Mauro sono iniziati giovedì scorso e saranno ultimati entro fine anno i lavori per lo spostamento della ecopiazzola. Per il momento gli attuali contenitori presenti nell'isola ecologica sono stati collocati a lato del parcheggio fino al terminedell’opera. «La nuova ecopiazzola - afferma il consigliere comunale Omar Turolon che da tempo segue la vicenda - è frutto di un lungo lavoro, viene incontro alle richieste dei cittadini e migliorerà sensibilmente la qualità del conferimento nella nostra città».

La nuova struttura, che ha un costo di oltre 350 mila euro finanziati con il PNRR, avrà al suo interno 3 press contaniner utilizzabili 24 ore su 24 e servirà circa 500 utenze, un numero maggiore che quelle che afferiscono ora. A fianco dell’ecopiazzola, sorgerà un'area dedicata al conferimento dell'umido dove saranno collocati i contenitori adesso in dotazione ai condomini della zona servita. «Quando la nuova ecopiazzola sarà terminata - spiega l’assessora Laura Zanotto - anche le altre utenze domestiche potranno conferire l'eventuale eccedenza di rifiuti quali carta, plastica, vetro e alluminio».

In via Marza invece in mattinata una ditta incaricata dal comune di Montegrotto Terme ha ripulito e igienizzato l’isola ecologica chiusa nei giorni scorsi a causa della presenza di ratti. Anche per questa piazzola è in programma uno spostamento in un’area più facilmente sorvegliabile. «Dopo alcune incomprensioni con Etra - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - abbiamo deciso di procedere in proprio con l’igienizzazione in modo da velocizzare la soluzione di un problema non tollerabile nel centro cittadino. Auspichiamo che il nostro rapporto con l’azienda che gestisce i rifiuti possa diventare più collaborativo perché non sempre i servizi offerti sono all’altezza della tariffa che paghiamo» Entrambe le ecopiazzole, quando saranno rinnovate, saranno sottoposte a videosorveglianza 24 ore su 24.