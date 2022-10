Edilizia popolare, lavori di ammodernamento per trenta appartamenti al Portello

Lo ha annunciato l'assessora Francesca Benciolini: «In via Stella verranno presto iniziati i lavori per rendere nuovamente dignitosi e disponibili per le assegnazioni. Nei prossimi si avvieranno i lavori con un investimento di 2milioni di euro». Le ultime famiglie che vi abitavano sono state trasferite temporaneamente in altri alloggi, saranno poi loro a scegliere se rientrare in via Stella o se optare per rimanere dove sono si sono ora spostati. I lavori si avvieranno nei prossimi mesi. «Le case che si liberano, questo in generale per quanto concerne l'edilizia popolare, devono essere sistemate ma per farlo servono i fondi che sono elargiti attraverso i bandi. Per questo bisogna sempre trovarsi pronti con i progetti, in modo da poter partecipare e ottenere le risorse che servono per questo tipo di lavori».