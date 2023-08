Edilizia residenziale pubblica, il Comune indice un nuovo bando

Il Comune di Este ha indetto il nuovo bando di concorso, per l'anno 2023, per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ERP che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria. Sarà possibile, se in possesso dei requisiti richiesti, presentare la propria domanda per l’assegnazione di un alloggio ERP a partire da martedì 8 agosto e fino alle 12.30 di venerdì 6 ottobre 2023. Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dall’attuale bando. «Este è un comune in prima linea nella vicinanza e nel sostegno alle persone con fragilità abitativa – dichiara il Sindaco Matteo Pajola. - Non va dimenticato che sono in corso, in questi anni, grandi investimenti per la sistemazione e l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del nostro Ente».

«La norme regionali già valorizzano alcune categorie, come, ad esempio, gli anziani. L’Amministrazione comunale, senza lasciare indietro nessuno e volendo rispondere più efficacemente alle esigenze del territorio, ha dedicato un’attenzione particolare alle famiglie più fragili e alle giovani generazioni che sono il presente e il futuro del nostro territorio. - spiega il Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Simonetta Spigolon - Per questa ragione, abbiamo ritenuto di riservare la quota del 4% degli alloggi assegnabili a chi non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età, la quota dell’8% alle famiglie costituite da un solo genitore con uno o più figli a carico e la quota del 10% per i casi di emergenza abitativa. Un punteggio maggiore sarà attribuito, poi, a chi è intestatario di un contratto di locazione con un canone particolarmente gravoso e a chi risiede a Este da più anni».

La domanda potrà essere presentata attraverso procedura online, accedendo con il proprio SPID sul sito web della Regione del Veneto. In alternativa, dopo aver compilato i moduli di domanda presenti sul sito web del Comune di Este, è possibile inviare la richiesta, corredata dagli allegati necessari, tramite PEC a este.pd@legalmailpa.it; via raccomandata A.R. a Comune di Este – Piazza Maggiore 6, 35042 Este (PD) oppure consegnando la domanda a mano presso il Polisportello, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 (ultimo accesso alle 12.30), il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 (ultimo accesso alle ore 17.30). Dal mese di settembre, il Polisportello sarà aperto anche al sabato mattina, dalle 8.30 alle 11.30. Si invita a leggere con attenzione il bando e tutti i requisiti necessari alla presentazione della domanda, visitando il sito www.comune.este.pd.it