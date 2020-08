"El Veneto dise No Mafia": incontro con Arturo Lorenzoni, Sanca Veneta e Il Veneto che Vogliamo

Il giro di arresti nel comune di Eraclea ha rivelato che la mafia è profondamente integrata nel Veneto, una regione che con 7841 casi ogni 100.000 abitanti è al quarto posto per riciclaggio di denaro in Italia. Dal 2012 più di cinquanta capannoni bruciati dolosamente sono stati collegati alle attività mafiose. La mafia non è solo una realtà "in" Veneto, ma una realtá "del" Veneto. Eppure, solo un cittadino veneto su 5 ritiene la mafia un pericolo per la regione.

Fornace Carotta

Martedì 18 agosto, alle ore 20.30 in Sala Fornace Carotta a Padova, Sanca Veneta propone un incontro pubblico per discutere di questo temi cruciali per il futuro del Veneto. L'evento è organizzato in collaborazione con Il Veneto che Vogliamo e la Coalizione Arturo Lorenzoni Presidente e affronterà il tema della criminalità organizzata in Veneto, cercando di identificare le dinamiche con cui si insedia nella regione e cosa possono fare la politica e la cittadinanza per sconfiggerla.

Incontro pubblico

Apre l'incontro il giornalista Gianni Belloni, intervengono Arturo Lorenzoni, candidato presidente alla Regione del Veneto, Elena Ostanel, donna capolista per il Veneto che Vogliamo e Nicolò Frison, candidato per Sanca Veneta.