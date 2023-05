Elezioni, Piove di Sacco sceglie (di nuovo) il centrosinistra: la sindaca è Lucia Pizzo

Riconfermata la giunta: la nuova sindaca è Lucia Pizzo, vice dell'uscente, Davide Gianella. Con il 54% dei voti, la candidata del centrosinistra ha sconfitto Paolo Mazzetto, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia. Pizzo ha 57 anni ed è una funzionaria della Direzione regionale dell’Inps. In questi anni di amministrazione si è occupata soprattutto di bilancio, di scuola e dei rapporti con la complessità organizzativa degli Istituti comprensivi cittadini. Si è dedicata anche alla gestione dei rifiuti, essendo anche presidente del Consiglio di bacino Padova Sud, l’ente di controllo previsto dalla legge regionale. L'affluenza a Piove di Sacco è stata del 61,45%.

Lo sconfitto

Il centrodestra unito ha puntato tutto su Paolo Mazzetto. Cinquant’anni, sposato con tre figli, è originario di Fossò. E da una decina di anni vive a Piove di Sacco, dove lavora come consulente finanziario per Fideuram. Dopo le sconfitte del 2013 e del 2018, entrambe con il leghista Andrea Recaldin, oggi con un incarico prestigioso per il Carroccio a Bruxelles e recentemente in Regione, arriva la terza consecutiva per il centrodestra, nonostante la scelta sia ricaduta su un candidato sindaco senza tessera di partito e alla prima esperienza politica e amministrativa.

Gianella e Ranzato in giunta

«Abbiano vinto grazie al programmaaì e alla squadra eccellente che mi ha aiutato a trasmetterlo - le prime parole della neosindaca Pizzo - .Da oggi però sarò la sindaca di tutti, a prescindere dal fatto che mi abbiano votato o meno. Pensavo ad un testa a testa, ma poi ho avuto piacevoli sorprese soprattutto in alcune frazioni». Sulla sua giunta ha già le idee chiare: «Davide Gianella e Paola Ranzato saranno sicuramente al mio fianco»