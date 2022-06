Giordani sindaco, Zoccarato (Alternativa): «Astensione altissima, fossi in lui mi farei qualche domanda»

«Come Alternativa abbiamo deciso di presentarci alle elezioni a fine aprile, per cui il risultato ottenuto è relativo a due soli mesi di lavoro. Se paragonati a chi ha iniziato alle scorse elezioni regionali o a chi era già in Consiglio, ci sembra ottimo»: guarda al bicchiere mezzo pieno Chiara Zoccarato, candidata sindaco di Alternativa, ultima arrivata nella corsa alla carica di sindaco di Padova.

Chiara Zoccarato

Aggiunge Zoccarato: «L’astensione è stata altissima, e se fossi il sindaco qualche domanda me la farei. Chi è andato a votare ha scelto nuovamente il PD e la rassicurazione delle parole belle ma vuote. Unità in assenza di unità, prosperità in assenza di prosperità, lavoro in assenza di lavoro. Fra qualche mese la gente vorrà avere la sostanza dietro queste parole e non la troverà. E non troverà nemmeno una voce alternativa in consiglio. Avremmo voluto esserci, per fare opposizione concreta e costruttiva, con proposte a difesa dell’interesse dei cittadini, non solo delle cordate affaristiche. Bastava guardare Report ieri sera per capire quanto la politica può influenzare appalti e magistratura. Ed è spuntato nuovamente il nome della Mantovani, implicata nel Mose, nell’Expo e oggi il figlio di Baita è nell’appalto del tram a Padova. È stata una campagna elettorale in cui le liste minori avevano le proposte migliori, idee nuove e attenzione per gli interessi dei cittadini, ognuna secondo la propria sensibilità e la parte che intendeva rappresentare, soprattutto avevano le persone più indipendenti dalle logiche della politica patavina, ammorbata da falso civismo e dai residuati tossici dei partiti e dei movimenti che si sono avvicendati negli anni in questa città e che continuano a riciclarsi».