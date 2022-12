Corsa alla segreteria provinciale della Lega, Giraldo: «Il partito deve tornare in mano ai militanti»

Con le firme di 176 militanti provenienti da tutte le sezioni del padovano, oggi 14 dicembre è stata ufficialmente depositata la candidatura di Michele Giraldo a segretario provinciale della Lega. «La mia candidatura nasce da un'assemblea spontanea, autoconvocata dai militanti - spiega il sindaco di Brugine - e per me il ruolo di segretario provinciale non dev'essere nulla più di questo: un portavoce delle circoscrizioni, che vanno ripristinate, delle sezioni, della base del partito. Per questo mi batterò perché siano i militanti a scegliere non solo i segretari a tutti i livelli, ma anche i candidati della Lega alle elezioni regionali e politiche. Le primarie si possono fare: in alcune province, come Bergamo, si stanno già organizzando in questo senso».

Prima i militanti

«Ho massimo rispetto - puntualizza ancora Giraldo - per i nostri ministri, sottosegretari e parlamentari, e li ringrazio per quanto riescono a fare in una situazione non facile. Ma il cuore pulsante del nostro movimento sono i militanti che, dopo una settimana di lavoro, la domenica si svegliano alle 6 di mattina per andare a montare i gazebi, per parlare alle persone delle nostre idee e dei nostri valori, senza chiedere e senza aspettarsi nulla in cambio: soltanto per amore della Lega. C'è chi lo ha fatto per anni, chi per decenni, prendendosi la pioggia, la neve, gli insulti di chi non la pensa come noi, e ultimamente anche quelli di chi la pensava come noi, ma si è sentito tradito. La Lega deve tornare in mano a queste persone, che negli ultimi anni non hanno avuto nessuna voce in capitolo sulle scelte del partito, perché nessuno più di loro ha il diritto di decidere chi vogliamo essere e dove vogliamo andare»