Elezioni 2022, Giordani si ricandida: «Me lo chiedono i padovani»

Sergio Giordani si ricandida. Esce allo scoperto dopo diversi mesi in cui tutti hanno provato a stanarlo. Lui è rimasto però sempre dietro le quinte, concentrato soprattutto sull'emergenza sanitaria e il rilancio della città in epoca Covid. Ora, invece, mette i guantoni e sale sul ring per primo: «Lo faccio perchè la gente me lo chiede. In questi anni ho maturato un'esperienza importante. Voglio finire quello che ho iniziato. Ora parlerò con tutti per le alleanze, ma sono fiducioso. Spero che i padovani mi diano di nuovo fiducia» ha detto oggi, 22 gennaio, al Caffè Pedrocchi, dove ha annunciato la candidatura, accompagnato solamente dalla moglie Lucia.

La candidatura

Giordani adesso dovrà serrare le fila per capire chi sta con lui e chi no. Avrà sicuramente il sostegno di Pd e Coalizione Civica (resta da capire cosa farà tutto il mondo legato a Rifondazione Comunista e Daniela Ruffini). Dovrà trattare invece con i centristi e parte dei "lorenzoniani" (quelli legati a Marco Carrai, mentre assessori e consiglieri hanno già confermato il loro sostegno a Giordani) che nelle ultime settimane hanno annunciato di volersi presentare con un proprio candidato. Non solo, perchè nel 2017 ha vinto anche grazie al sostegno di una fetta di centrodestra finita poi nella sua lista civica, che nel frattempo però dialoga sottotraccia anche con Francesco Peghin.