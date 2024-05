Elezioni 2024: in otto Comuni niente gara, c'è un solo candidato

In ben otto comuni che l'8 e il 9 giugno andranno al voto per eleggere il sindaco, non ci sarà sfida tra candidati ma di fatto quello che potremmo definire un test di gradimento, una specie di referendum, se ci passate il termine. Infatti a correre per la poltrona di sindaco, in otto comuni, ci sarà solo un aspirante primo cittadino. Così, per essere eletto o confermato sindaco, sarà necessario che a votare ci vada più del 50% degli aventi diritto. Si tratta dei comuni di Arre, di Candiana, Masi, Massanzago, Piacenza d'Adige, Sant'Elena, Urbana e Villa del Conte.

Sono invece dieci sindaci che corrono per il terzo mandato di fila. Si tratta di Katia Maccarone (Pd) che cerca conferma nel comune di Camposampiero, di Massimo Momolo (Pd) per quanto riguarda il comune di Battaglia Terme, di Michele Giraldo (Lega) per il municipio di Brugine, di Gianluca Piva (Fratelli d'Italia) per quello di Agna, di Massimo Campagnolo (Fratelli d'Italia) a Cervarese Santa Croce, di Mauro Fecchio (Fratelli d'Italia) a Correzzola, di Primo Magri (centro) a Piacenza d'Adige, di Sandro Parolo (centro) a Ponso, di Francesco Peotta (centro) a Barbona e di Cosimo Galassini (centrodestra) a Masi.