Elezioni, come accedere al voto per chi ha difficoltà

Il 25 settembre si avvicina sempre di più ed è tutto pronto per il voto. L'assessora Francesca Benciolini ha così spiegato come fare a votare se si ha difficoltà di mobilità, di vista o per chi è costretto a casa con il Covid. «Per chi ha difficoltà all'accesso si può chiedere di essere assistiti da una persona di fiducia. E' anche possibile accedere al voto domiciliare. Su Padovanet.it ci sono tutte le spiegazioni per coloro che vogliono accedere a questi diversi servizi. Invitiamo a consultare il sito del Comune o a contattarci per risolvere tutte quelle problematiche per avere accesso al voto».