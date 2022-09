Elezioni, la "guida al voto" delle Acli di Padova: gli undici obiettivi programmatici

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre il Consiglio provinciale delle Acli padovane ha approvato all’unanimità un documento politico di orientamento al voto e invita i cittadini a non alimentare il fenomeno dell’astensionismo, ritenuto l’anticamera della crisi della democrazia.

Acli

Il documento, che esprime posizioni di parte ma non di partito, è la risposta non neutrale di fronte all’appuntamento elettorale e vuole essere sia uno stimolo a tutto il movimento per rilanciare con forza la mission educativa che lo caratterizza che un primo apporto alla discussione che si è riaperta in questi mesi intorno alla rilevanza o meno del contributo dei cattolici alla politica. Le Acli di Padova invitano tutti i cittadini a partecipare al voto del 25 settembre vincendo indifferenza, sfiducia e stanchezza. Fortemente preoccupate per i limiti che la campagna elettorale sta esprimendo, per la distanza dai problemi della gente da parte delle forze politiche prive di una visione di futuro, per le proposte politiche di alcuni leader che si rifanno a impostazioni sovraniste, le Acli padovane, in linea con la loro storia, hanno scelto di uscire allo scoperto e formulare undici obiettivi programmatici che debbono orientare la scelta dei cittadini e che sottolineano la primaria esigenza di rafforzare la presenza dell’Italia in Europa, nella convinzione che molta strada c’è ancora da compiere, ma che va riaffermato il primato del disegno originario di una Europa dei popoli contro chi vuole la supremazia degli stati nazionali.

Gli undici obiettivi programmatici