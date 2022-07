Elezioni anticipate, Giordani tira le orecchie alla politica

«Ad ottobre ci ritroveremo con tanti problemi, perché la crisi che ci investirà potrebbe davvero metterci ancora più in difficoltà. Le persone, chi ha meno, avrà bisogno di sostegno, di risposte, di aiuti. Ritrovarci di nuovo in campagna elettorale non aiuta di certo»

Il Sindaco Sergio Giordani si è detto molto preoccupato della situazione politica nazionale. Non è certo un segreto che il primo cittadino ha sostenuto il lavoro di Draghi e sarebbe stato lieto si proseguisse con lui. Le elezioni anticipate al 25 settembre rischiano di mettere in seria difficoltà gli amministratori locali, a cominciare dai sindaci. Così Sergio Giordani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Moroni, ha espresso quello è il suo pensiero, usando parole inequivocabili: «Io sono un amministratore e devo mettere al primo posto Padova. In un periodo in cui c'è la guerra, il Covid, l'emergenza idrica, la west Nile e la crisi del lavoro, non fa una bella impressione ritrovarci nell'esima campagna elettorale». Giordani poi rincara la dose: «Ad ottobre ci ritroveremo con tanti problemi, perché la crisi che ci investirà potrebbe davvero metterci ancora più in difficoltà. Le persone, chi ha meno, avrà bisogno di sostegno, di risposte, di aiuti. Poi chi lo sa, magari poi il nuovo Governo saprà fare miracoli». Infine, sempre pensando alle opere che sono comprese nel Pnrr, Giordani non sembra proprio sereno: «Ci sono delle scadenze importanti, speriamo davvero non ci siano intoppi».