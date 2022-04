Da Donnavventura alle elezioni comunali: Camilla Cassandro scende in campo con Peghin

Dopo cento giorni di viaggio, più di 12mila chilometri percorsi e sette paesi attraversati come reporter di Donnavventura, Camilla Cassandro si candida con Francesco Peghin Sindaco.

Camilla Cassandro

28 anni, padovana doc, atleta, mamma entusiasta, grande viaggiatrice, inguaribile sognatrice, ma anche giovane donna concreta e determinata: questa è Camilla Cassandro. «Quando ho saputo della candidatura a sindaco di Francesco - racconta - sono rimasta molto colpita perché mi ha subito fatto venire in mente un periodo importante della mia vita: io facevo parte della squadra di Assindustria Sport Padova e lui era il nostro presidente. Non l'avevo più visto. La settimana scorsa però ho voluto incontrarlo: è ancora oggi la persona straordinaria che ricordavo. Non ho avuto dubbi: è lui la persona giusta per cambiare Padova. Ci credo, veramente. È un uomo per bene. È un grande imprenditore. Uno sportivo che se si pone un obiettivo lo raggiunge con correttezza e determinazione. Io sono orgogliosa di far parte della grande squadra di Francesco e penso - sottolinea Camilla - che lo saranno anche tanti padovani che lo stanno conoscendo e apprezzando in questi mesi di campagna elettorale». Camilla Cassandro ha deciso di mettersi in gioco per essere portavoce di tutte quelle persone che hanno voglia di un cambiamento radicale e profondo. "Bisogna dare ascolto a una città - ribadisce - che merita di essere amministrata con lungimiranza. Per troppo tempo è stata ignorata la voce di chi chiedeva più decoro urbano, più sicurezza, più partecipazione, più vita nei quartieri. Diamo allora futuro a Padova, diamo sostenibilità, diamo sviluppo economico, diamo sostegno a chi è rimasto indietro, diamo spazio ai bambini».

Sport

Il pallino di Camilla Cassandro è «lo sport, che dovrebbe essere presente nella vita di tutte le persone perchè assicura salute fisica e mentale ed insegna ordine e disciplina. Per questo nell'intero anno vanno promossi eventi specifici per ogni età e vanno qualificati gli impianti dei quartieri. Infine, bisogna programmare iniziative in ogni scuola per avviare i più giovani allo sport».

Francesco Peghin

Commenta in merito Francesco Peghin: «Siamo entusiasti del cammino che stiamo facendo insieme a tanti padovani e a tante padovane. Dobbiamo vincere questa sfida per la nostra città. Sarà per tutti noi il successo più bello. Anche Camilla saprà portare un contributo prezioso alla nostra campagna elettorale mettendo a disposizione di Padova l'entusiasmo e la passione della sua giovane età, ma anche la capacità di ascolto e la concretezza dell'essere madre».