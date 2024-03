Elezioni comunali, Rossi lancia la lista degli under: «Giovani fondamentali per amministrare»

Giovanna Rossi, candidata Sindaco per la città di Selvazzano Dentro con il progetto “Al Centro”, punta sui giovani e crea una lista tutta per loro in vista delle prossime elezioni. «Sono orgogliosa di essere stata la prima candidata ad aver presentato una lista composta da giovani e dedicata alle loro proposte e iniziative. Ritengo fondamentale che le nostre ragazze ed i nostri ragazzi diventino dei riferimenti anche in amministrazione - ha commentato Giovanna Rossi – “Selvazzano in Rete-Lista Giovani” è l’opportunità reale per parlare delle esigenze giovanili e soprattutto l’occasione per far parlare i giovani stessi attraverso un’azione concreta che arriva direttamente dai punti inseriti all’interno del nostro piano programmatico» chiude Rossi, che è anche la sindaca uscente, sfiduciata lo scorso anno.

I progetti

Sono molte le idee in cantiere: «La sinergia e l’incontro settimanale con i giovani selvazzanesi ci ha permesso di stilare una serie di importanti punti che affronteremo con determinazione - prosegue la ex sindaca e candidata - .Rilanceremo il Centro Giovani con spazi dedicati ai ragazzi in Barchessa Cesarotti, in Biblioteca e in altri centri Civici. Continuerò a sostenere le iniziative meritevoli intraprese dai giovani e per i giovani, come eventi teatrali, musicali, dibattiti, e proseguirò la mia battaglia al contrasto del disagio giovanile attraverso progetti di prevenzione a fenomeni di violenza, bullismo e disturbi alimentari. I ragazzi vanno riportati “al Centro” della nostra attività amministrativa perché i loro bisogni, le loro idee, la loro crescita è una garanzia per avere un futuro migliore».

Cristian Annunziata

A parlare a nome di tutta la lista Selvazzano in Rete - Lista Giovani è uno dei suoi candidati, Cristian Annunziata: «La nostra lista è nata dalla reale esigenza di far sentire la nostra voce, la stessa che ci renderà protagonisti attivi nella nostra città. Sin dal primo incontro con Giovanna Rossi ci ha fatto capire che questo obiettivo è e sarà condiviso da lei al 100%, un impegno che non si ferma alle semplici parole ma arriva a fatti concreti riscontrati durante le numerose riunioni nelle quali ognuno di noi ha potuto metterci del proprio e arricchire le proposte che vanno a comporre il programma elettorale. La possibilità di rendere migliori e più efficienti i luoghi nei quali spendiamo gran parte del nostro tempo a Selvazzano come le scuole, le aule studio, i luoghi di aggregazione e gli impianti sportivi, ci motiva e muove dentro di noi un forte desiderio di metterci in gioco per costruire il presente ed il futuro che vogliamo per noi e per la nostra città».