Elezioni comunali, Peghin presenta i primi quattro candidati delle sue liste civiche

Tempo di annunci per Francesco Peghin: il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali ha infatti presentato nella sede di via Oberdan i primi quattro candidati delle sue liste civiche.

Francesco Peghin

Un passaggio particolarmente atteso dallo stesso Peghin, che ha dichiarato: «Oggi è un momento importante: un simbolo grafico pensato, studiato e realizzato in astratto diventa vita, arricchendosi di visi di persone, della loro passione, della loro voglia di cambiare e migliorare questa nostra città. Oggi diventiamo una squadra che insieme, giorno dopo giorno, vuole incontrare i padovani e confrontarsi sui temi che più ci stanno a cuore. Ho così il piacere di presentarvi alcuni dei candidati della mia lista civica: padovani che sognano un futuro diverso per la nostra città e che si impegnano sin da ora, ognuno con il patrimonio della propria storia e della propria competenza, a costruire una Padova che torni a crescere».

Gianni Potti

Al suo fianco Gianni Potti, che durante la campagna sarà il coordinatore delle liste civiche e che spiega: «Abbiamo incontrato negli ultimi due mesi tante persone: da questo lavoro di incontro con i cittadini, di raccolta delle loro istanze e di ricerca delle soluzioni ai problemi dei quartieri, nasce una visione di futuro di città, nasce la civica Peghin Sindaco. D’altronde viviamo un’epoca di cambiamento. E se non lo capiamo non c’è futuro. Ecco perché serve cambiare passo. Vogliamo Padova città attrattiva, che torni ad essere competitiva, intelligente e digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, grazie alla tecnologia una città più sicura, dove salute, mobilità e inclusione sociale siano al centro. Padova 5.0 con la persona al centro, per noi significa una visione di futuro per i nostri figli, significa lavoro e crescita delle imprese. Ecco perché oggi serve il cambiamento e i candidati della civica Peghin rappresentano proprio questa visione innovativa di futuro per Padova».

Candidati

I primi quattro candidati sono Ambra De Marco, 43enne originaria di Roma; Elena Giacomin, 50enne che gestisce da cinque anni il Parco delle Farfalle a Mortise; Rossella Salvan, 47enne libera professionista molto attiva (e critica) sul fronte della raccolta dei rifiuti porta a porta all'Arcella; Nicola Sponsiello, 60enne dietologo in ambito clinico e sportivo e responsabile del Master in Nutrizione dello Sport dell’Università di Padova.