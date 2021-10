Elezioni comunali 2021, Boara Pisani: vince le elezioni Andrea Gastaldello

Il nuovo sindaco di Boara è il rappresentante della Lista Civica per Boara

Il voto

Si è appena concluso lo spoglio dei voti a Boara (ultimo in tutta la provincia, nonostante avesse solo 3 seggi), dove il 65,7% degli elettori si sono recati ai seggi tra ieri e oggi, lunedì 4 ottobre, per esprimere la propria scelta: ad essere eletto sindaco è Andrea Gastaldello (Lista Civica per ISTA), che ha ottenuto il XX% dei voti battendo gli altri sfidanti.