Elezioni, 67mila padovani al voto tra un mese in dieci Comuni: l'elenco dei candidati sindaci

Si voterà in dieci diversi Comuni, e senza ballottaggio neanche in quello più popoloso, vale a dire Piove di Sacco, dove ci sono solo due candidati alla poltrona di primo cittadino: la sfida per decidere il successore di Davide Gianella vedrà impegnati la vicesindaco uscente Lucia Pizzo (Partito Democratico) e Paolo Mazzetto, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia