Elezioni comunali 2022, Sgarbi al fianco di Peghin con la sua lista "Rinascimento"

«A Padova “Rinascimento” sosterrà Francesco Peghin, imprenditore»: Vittorio Sgarbi annuncia sulla propria pagina Facebook che correrà al fianco del candidato sindaco del centro-destra nelle elezioni comunali per il prossimo sindaco. «»

Sgarbi e Peghin

Lo farà con la lista "Rinascimento", partito da lui fondato con Giulio Tremonti nel 2017 e con il quale inizialmente si candida come governatore alle Regionali in Sicilia salvo poi appoggiare la candidatura di Nello Musumeci (che verrà eletto) per la coalizione di centrodestra. In vista delle elezioni politiche del 2018 il partito si è quindi federato con Forza Italia.