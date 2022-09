Elezioni politiche, Padova Futura organizza il confronto tra cinque candidati locali

Venerdì 16 settembre alle ore 18.30 ad Arcella Bella si terrà il primo (e forse unico) confronto tra 5 candidati padovani alle prossime elezioni nazionali. Il dibattito sarà ad ingresso gratuito per i cittadini e verrà messo a disposizione un ampio numero di posti a sedere e in piedi.

Dibattito

I politici presenti saranno:

Giacomo Cusumano, M5S

Gianpiero Dalla Zuanna, Partito Democratico

Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia

Stefano Marangon, Azione-Italia Viva

Daniela Ruffini, Unione Popolare

Il confronto si terrà al Parco Milcovich, presso Casetta Zebrina, che nelle rispettive pagine social hanno già rilanciato l'iniziativa. Il dibattito è stato organizzato da Padova Futura, l'associazione (nata recentemente) di giovani padovani impegnati in temi politici e culturali per la città, che spiegano: «Abbiamo voluto dare un'opportunità ai cittadini, che hanno poche occasioni di partecipare a confronti tra coloro che li rappresenteranno in Parlamento e in Senato. Se leggiamo le proposte dei politici sui social sono, per loro natura, senza contraddittorio. Il confronto è invece il sale della democrazia. Dobbiamo ringraziare l'organizzazione di Arcella Bella, Parco Milcovich e Casetta Zebrina per averci offerto gli spazi e la logistica per permettere al maggior numero possibile di persone di partecipare al confronto».