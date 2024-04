Europee, inaugurata la sede elettorale di Carlo Pasqualetto (Azione)

Oltre 200 persone hanno tenuto a battesimo nel tardo pomeriggio di ieri in via Gualchiere, tra il ponte delle Torricelle e la Questura di Padova, la sede elettorale di Carlo Pasqualetto, segretario regionale di Azione candidato alle prossime elezioni europee.

Per l'inaugurazione è arrivato a Padova anche il capogruppo alla Camera Matteo Richetti: «La candidatura di Carlo Pasqualetto mette il Veneto in pole position: è un'opportunità straordinaria, ci possiamo togliere qualche soddisfazione». Afferma invece Carlo Pasqualetto: «È l'inizio di una mobilitazione che ci porterà in Veneto a superare e di molto la soglia del 4%, ma bisogna mettersi pancia a terra perché nessuno ti regala niente. Porteremo in Europa la nostra voglia di sostenere le aziende nella sfida della competizione globale e la nostra determinazione a dare all'Italia tutta una sanità ed infrastrutture sempre migliori»